"Dschungelcamp" 2018: Alle Details zur neuen Staffel

Der Urwald-Wahnsinn geht wieder los: Zwölf D-Promis ziehen am Freitagabend wieder ins "Dschungelcamp", um sich gut zwei Wochen diversen von RTL erdachten Ekelprüfungen zu stellen. Was es über die neue Staffel zu wissen gibt, haben wir zusammengefasst.



The same procedure as every year: Das neue Jahr hat kaum begonnen, da laufen bei RTL wieder die Vorbereitungen für die Show mit den stärksten Quoten, die der Kölner Privatsender im restlichen Jahr höchstens noch mit einer guten Fußball-Übertragung erreicht. Die Rede ist dabei vom "Dschungelcamp", jener Reality-Show, über deren Niveau sich die deutschen Fernsehzuschauer seit mittlerweile 14 Jahren streiten: die einen lieben sie, die anderen verachten sie. Etwas dazwischen gibt es eigentlich nicht.



Doch die Quoten geben dem Sender Recht und so hat RTL auch 2018 keine Mühen gescheut, um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die nächste Runde zu schicken. Bei der Kandidatenauswahl konnte RTL aber auch dieses Jahr keine großen Erfolge verbuchen, denn wie schon in den vergangenen Staffeln besteht die Liste auch diesmal wieder aus Teilnehmern diverser Castings-Shows und D-Promis, die auf diesem Weg versuchen, wieder ins Rampenlicht zu kommen. Von einer echten Berühmtheit fehlt wieder jede Spur.