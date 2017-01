"Dschungelcamp": Markus Majowski droht RTL mit Klage

Der am Samstag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgeschiedene TV-Komiker Markus Majowski erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL und behält sich potentielle rechtliche Schritte gegen die "Dschungelcamp"-Macher vor.



Der Dschungel leert sich, aus zwölf Kandidaten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind inzwischen acht geworden, Markus Majowski musste am Samstag als dritter gehen. Nach seinem "Dschungelcamp"-Aus erhebt der TV-Comedian schwere Vorwürfe gegen RTL und die Produktionsfirma. Denn seinen Ausraster, den die Zuschauer kurz vor seinem Ausscheiden zu Gesicht bekamen, hat der Kölner Fernsehsender geschickt zusammengeschnitten.