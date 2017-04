Duell der Giganten: Real Madrid gegen Bayern München bei Sky

Tage der Entscheidung in der Königsklasse: Nach Hinspiel-Niederlagen stehen am Dienstag und Mittwoch beide deutschen Klubs vor großen Aufgaben, wenn der Weg Richtung Finale in Cardiff nicht bereits jetzt zu Ende sein soll.



Und auch der FC Barcelona und der englische Märchen-Meister aus Leicester wollen sich mit aller Macht gegen das Aus stemmen. Sky überträgt an beiden Abenden alle vier entscheidenden Rückspiele des Viertelfinals live, drei davon exklusiv im deutschen Fernsehen.



Der Dienstagabend steht ganz im Zeichen des ewigen Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Nach dem 1:2 in der Allianz Arena benötigen die Bayern nicht nur einen Sieg, sondern auch mindestens zwei Tore im Bernabeu. Die Aufgabe ist denkbar schwierig: Die "Königlichen" haben in dieser Saison in jedem Pflichtspiel mindestens ein Tor erzielt und insgesamt erst drei Partien verloren. Alle drei Male lautete das Endergebnis 1:2, was am Dienstagabend Verlängerung bedeuten würde. Inklusive des Hinspiels hat der deutsche Rekordmeister die vergangenen vier Duelle mit Real verloren.