Dunja Hayali diskutiert zum Thema Europa und die Flüchtlinge

In der siebten Ausgabe von "dunja hayali" am Mittwoch, 16. August 2017, 22.15 Uhr im ZDF diskutiert die Journalistin mit ihren Gästen das Thema "Europa und die Flüchtlinge". Dies bildet den Abschluss der diesjährigen Staffel ihres Talkmagazins.



Dabei soll das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Da sind die Nichtregieungs-Organisationen, die sich immer mehr dem Vorwurf ausgesetzt sehen, mit den Schleppern zusammen zu arbeiten. So wurde das Schiff "Juventa" von der Organisation "Jugend Rettet" auf Lampedusa von italienischen Behörden festgesetzt.