EM-Quali: RTL holt mehr als 12 Millionen Zuschauer

Fußball-Krimi weit vor "Tatort"-Konserve: Mit einem Last-Minute-Sieg machte es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Spiel gegen die Niederlande spannend - und ließ RTL auftrumpfen.



Mit mehr als zwölf Millionen Zuschauern beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande hat RTL am Sonntagabend die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Die zweite Halbzeit des Spiels in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande, die das Team von Joachim Löw in der letzten Minute mit 3:2 für sich entschied, verfolgten ab 21.45 Uhr im Schnitt 12,50 Millionen Zuschauer - das war ein Marktanteil von 39,9 Prozent. Die erste Halbzeit (20.45 Uhr) sahen bereits 11,11 Millionen (29,8 Prozent).