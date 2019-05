ESC-Halbfinale live bei One - Deutsche können mitabstimmen

Der 64. Eurovision Song Contest findet nächste Woche im Convention Center in Tel Aviv statt. Zwar stehen bereits sechs Finalisten fest - über weitere Kandidaten können auch deutsche Zuschauer bei One live mitbestimmen.



Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, sowie das Gastgeberland Israel sind bereits für das Finale des Eurovision Songcontests am 18. Mai gesetzt. Wer ansonsten noch um den begehrten Titel singen darf, entscheidet ein Voting am 16. Mai.