ESC-Jury steht fest: Von diesen Stars kommen deutsche Punkte

Die Hälfte der deutschen ESC-Punkte kommt von Joe Chialo, Annett Louisan, Nicola Rost, Nico Santos und Michael Schulte. Sie sind die Mitglieder der diesjährigen nationalen Jury für den Eurovision Song Contest am 18. Mai.



Die anderen Punkte kommen vom Publikum. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. Bei der legendären Abstimmungsrunde "Und zwölf Punkte gehen an ..." im Finale werden die Ergebnisse der nationalen Jurys nacheinander live verkündet.