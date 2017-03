EU-Kommission stimmt Time-Warner-Übernahme durch AT&T zu

Die Übernahme von Time Warner durch AT&T hat die nächste Hürde genommen. Am Mittwoch erklärte die EU-Kommission, dass der Wettbewerb durch die Fusion nicht beeinträchtig sei und gab ihre Zustimmung zu dem Deal.



Es ist eine der größten Fusionen im US-Medienmarkt: Die Übernahme von Time Warner durch den Telekommunikationsanbieter AT&T. Diese war im Oktober 2016 vollzogen worden, auch die Aktionäre des Medienunternehmens stimmten dem Deal zu. Die Bestätigung durch die US-Regierung steht allerdings noch aus. Dafür hat der geplante Zusammenschluss nun in Europa eine Hürde genommen.