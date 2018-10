Echtes HDMI 2.1: Socionext stellt "HV5-Serie" vor

Socionext stellt die weltweit ersten HDMI 2.1 kompatiblen Videoverarbeitungs-ICs vor, die für das Senden und Empfangen von 8K-Video entwickelt wurden.



Socionext zeigte auf der CEATEC Japan 2018 (6. – 19. Okt. 2018) Live-Demonstrationen seiner neuen HV5-Serie. Dank dieser Chips soll die Übertragung von echtem HDMI 2.1 in Zukunft möglich sein. Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass es mit der Auslieferung der HV5-Produkte im März 2019 beginnen wird.