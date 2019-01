Eishockey CHL auf Sport1: Historische Chance für München

Eishockey-Fans aufgepasst: Diesen Mittwoch geht es für den EHC München im Red-Bull-Schwesterduell mit Salzburg um den Einzug ins Champions-League-Finale. Sport1 überträgt live im Free-TV.



Das Halbfinal-Rückspiel in der CHL findet diesen Mittwoch in Salzburg statt. Das Hinspiel in München ging torlos 0:0 aus. Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr geht es heute bei Sport1 im Free-TV los.