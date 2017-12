Elon Musk will das V-Band kommerzialisieren

Angesichts der immer größer werden Datenmengen und der immer weniger werden Frequenzen im Mobilfunkbereich möchte der mehrfache Milliardär Elon Musk das V-Band für die Satellitenkommunikation nutzbar machen.



Das V-Band ist ein Frequenzband, das im Millimeterwellen-Bereich mit Frequenzen zwischen 40,0 GHz und 75 GHz liegt. Die elektromagnetischen Wellen werden durch die Luftfeuchtigkeit bedingte molekulare Streuung der Atmosphäre stark gedämpft. Eine Nutzung war daher immer schwierig.