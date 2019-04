Emil 2019: Vier Auszeichnungen für ZDF-Kinder-Jugendprogramm

Ein Wissensmagazin, eine Doku-Reihe, ein Puppentrickfilm und ein Familiendrama sind mit dem Emil 2019 geehrt worden. Der Preis geht jährlich an gutes Kinderfernsehen im Bereich TV und Spielfilm.



Vier Preise, ein Sender. Das ZDF holt sich im Bereich Kinderfernsehen den Preis EMIL. Nach Angaben des Senders sind das Wissensmagazin "PUR+" (für die Folge "Ich habe Krebs"), die Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest", der Puppentrickfilm "Chika, die Hündin im Ghetto" und das Familiendrama "Fannys Reise" ausgezeichnet worden.