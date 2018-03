Erste brasilianische Liga kommt zu Sport1+

Die Liga aus dem Land des Fußballs ist ab dieser Saison live auf Sport1+ zu sehen. Mitte April startet die Saison in Brasilien.



Sport1+ rückt ab dem 15. April jetzt auch prominente brasilianische Klubs wie den amtierenden brasilianische Meister Corinthians São Paulo, Flamengo und Fluminense, den Pele-Klub FC Santos oder Grêmio Porto Alegre im deutschen TV ins Rampenlicht.