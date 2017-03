Erster Trailer zum Horror-Remake "Es" veröffentlicht

Ab diesem Herbst lehrt der gruselige Clown "Pennywise" den Menschen wieder das Fürchten. Das Remake des Horrorfilms "Es" kommt im September in die Kinos. Der erste Trailer gibt schon mal einen schaudrigen Vorgeschmack.



Es gefriert einem fast das Blut in den Adern, wenn der kleine Georgie auf der Suche nach seinem kleinen Papierschiff in den Straßenablauf schaut und plötzlich das Gesicht des Gruselclowns "Pennywise" erblickt. Am 21. September kommt das Remake des Horror-Klassikers "Es" in die Kinos.