Erstmals zwei Sachverständige im Deutschlandradio-Verwaltungsrat

Ralf Seibicke und Volker Lilienthal sind neue Mitglieder des Deutschlandradio-Verwaltungsrats. Mit ihrer Wahl kommt es zugleich zu einem Novum.



Denn sie sind die beiden ersten Sachverständigen, die der Hörfunkrat nach den Vorgaben des aktuellen Rundfunkänderungsstaatsvertrags in das künftig zwölfköpfige Gremium gewählt und entsandt hat, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt.