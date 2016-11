Esa startet nächste Phase in Ariane-6-Entwicklung

Auf dem Weg zum Start der neuen Trägerrakete Ariane 6 ist die Europäische Weltraumorganisation (Esa) einen Schritt weiter gekommen. Die Produktion von Raketenteilen zum Materialtest soll in Kürze beginnen.



Die Entwicklung von Europas neuer Trägerrakete Ariane 6 geht in die nächste Phase. Die europäische Raumfahrtagentur Esa und Hersteller Airbus Safran Launchers (ASL) unterzeichneten am Mittwoch in Paris einen Vertrag, der das Programm bestätigt und die zweite Finanztranche von 1,7 Milliarden Euro freigibt. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der nächsten europäischen Raketen-Generation, sagte Esa-Chef Jan Wörner.