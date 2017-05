Euronews schaltet deutsches Signal via Satellit ab

Ein neues Konzept probiert Nachrichtensender Euronews aus und startet zwölf lokalisierte Versionen seines Programms. Der Aufteilung zum Opfer fällt das deutsche Signal, das künftig nicht mehr via Satellit zu empfangen sein wird.



Zuschauer von Euronews in Deutschland dürften am Mittwoch etwas verwirrt gewesen sein: Denn die Nachrichten wurden auf einmal in französischer Sprache vermeldet. Grund dafür ist ein neues Konzept des Nachrichtensenders, der künftig seine Nachrichten individueller und lokaler präsentieren will.