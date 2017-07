Europäer shoppen online trotz Hindernissen auch im EU-Ausland

Beim Online-Einkauf bei Händlern in anderen EU-Ländern beklagt fast jeder vierte Verbraucher in der EU Probleme - mit steigender Tendenz. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervor.



Immer mehr EU-Bürger bestellen übers Internet: 2016 waren es 55,1 Prozent der Europäer, knapp fünf Prozentpunkte mehr als 2014. Das Vertrauen in Online-Geschäfte schoss in die Höhe - 57,8 Prozent der befragten Europäer vertrauen auch Händlern in anderen EU-Ländern, das sind 21,1 Prozentpunkte mehr als noch 2014.