Eurosport bringt French Open in UHD

Der Sportsender Eurosport startet anlässlich der French Open vom 26. Mai bis 9. Juni den Event-Kanal Eurosport 4K.



Mit Eurosport und HD Plus können Tennisfans die Roland-Garros French Open in bester Bildqualität verfolgen: Für alle Zuschauer mit einem UHD-TV via Satellit wird vom 26. Mai bis 9. Juni der Event-Kanal Eurosport 4K auf UHD1 by HD Plus verfügbar sein.