Eurosport offiziell "Home of Olympics"

Die olympische Zeitenwende im TV ist seit Neujahr auch offiziell vollzogen: Mit einem neuen Logo und einem Trailer setzt sich Eurosport künftig als "Home of Olympics" in Szene. Dank des Rechteerwerbs durch den Mutterkonzern Discovery darf der Sportsender ab den Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Olympischen Spiele bis 2024 zeigen.