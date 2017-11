Eurosport1 HD in Kürze im Portfolio von M7

In wenigen Tagen verbreitet M7 Eurosport 1 HD im BasisHD Paket. Kunden, deren Kabelnetzbetreiber auf M7 Produkte zurückgreifen, können sich also auf noch mehr Sport freuen.



Wie M7 und Discovery Networks Deutschland heute mitteilen, haben sie eine neue Vereinbarung zur Verbreitung von Eurosport 1 HD getroffen. In fünf Tagen, also ab den 7. November, können die M7-Kunden mit dem Paket BasisHD Eurosport 1 HD in der besten Qualität erleben.