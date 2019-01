Ex-MDR-Chefredakteur will "Russia Today" Sendelizenz bescheren

Der in Köln geborene langjährige Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) Wolfgang Kenntemich (72) wirbt für den von Russland finanzierten TV-Sender "Russia Today" (RT).



Kenntemich war von 1991 bis 2011 Chefredakteur des MDR. Im Jahr 20123 gründete er das Europäische Institut für Qualitätsjournalismus in Leipzig. Nach eigenen Angaben ist Kenntemich Lobbyist für "RT Deutsch", den Deutschland-Ableger "Russia Today".