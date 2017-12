Exklusive Serienstarts auf Sky zum Jahreswechsel

Sky1 bringt mehrere Serien- und Staffelstarts zu den Weihnachtsfeiertagen auf den Fernsehschirm. Die US-Serie "The Good Doctor" kommt neu ins Programm und zwei weitere Serien gehen jeweils in ihre zweite Laufzeit.



Mit "Victoria" werden die Weihnachtstage königlich. Sky zeigt die zweite Staffel in Doppelfolgen vom 25. bis 29. Dezember jeweils um 20.15 Uhr. Königin Victoria (Jenna Coleman) muss sich schon kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder den Regierungsgeschäften widmen. Sie misstraut ihrem Mann und dem Premierminister im schwelenden Konflikt in Afghanistan. Aber auch privat muss, sie feststellen, dass sich ihr Mann immer mehr von ihr entfernt. Und die erneute Schwangerschaft kann auch nicht zur Beruhigung beitragen. Am 2. Januar starten dann gleich zwei neue Serien.