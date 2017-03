Experte: "Umstieg zu DVB-T2 HD war ein Muss"

Am 29. März wurde das bisherige digitale Antennenfernsehen DVB-T durch DVB-T2 HD ersetzt. Bisher eingesetzte DVB-T Geräte wurden damit untauglich.



In den Verkaufsmärkten war Ende März spürbar, dass es immer noch Leute gibt, die bis zum Schluss abgewartet haben, ob denn auch tatsächlich abgeschaltet wird. "Nicht jeder Receiver war adhoc zu bekommen, es wurde mangels Alternative zum Teil zu teureren DVB-T2 HD Geräten gegriffen", so Infrastrukturexperte Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.