Experte: Unter dem Weihnachtsbaum werden Drohnen liegen

Drohnen gehören in diesem Jahr zu den Trendgeschenk zu Weihnachten, glauben die Experten. Die Flugsicherung sieht dadurch Probleme auf sich zukommen und fordert eine Registrierungspflicht für die unbemannten Fluggeräte.



Schon bald werden noch viel mehr Propeller am Himmel schwirren: Drohnen als Trend-Geschenk zu Weihnachten bereiten den Experten großes Kopfzerbrechen. "Beim diesjährigen Weihnachtsfest werden mindestens 100.000 Drohnen verschenkt, schätzen wir", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Flugsicherung (DFS), Klaus-Dieter Scheurle, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).