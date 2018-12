Explosion bei Fernsehsender Skai: Waren es Linksextremisten?

Ein Bombenanschlag auf den Fernsehsender Skai in Athen erschüttert die Griechen. Ermittelt wird auch gegen eine Gruppe, die vor fünf Jahren die Residenz des deutschen Botschafters in Athen attackierte.



Eine starke Explosion hat in der Nacht zum Montag große Schäden am Gebäude des privaten griechischen Fernsehsenders Skai verursacht. Verletzt wurde niemand. Unbekannte hatten den Anschlag rund eine Stunde zuvor telefonisch bei einem anderen Sender angekündigt. Antiterroreinheiten ermittelten in Richtung griechischer Linksextremisten. Unter Verdacht steht dabei unter anderem die linke "Gruppe der Völkischen Kämpfer". Darauf deute die Art und Professionalität des Sprengsatzes hin, hieß es bei Skai.