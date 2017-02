FC Bayern startet eigenen Sender bei Entertain TV

Was sich bereits Anfang des Jahres angekündigt hat wird Ende Februar Gewissheit: Der FC Bayern München startet bei Entertain TV seinen eigenen linearen Fernsehsender und tritt so in Konkurrenz zu den etablierten Sportsendern.



Ab kommenden Montag ist die deutsche TV-Landschaft um einen Sender reicher. Was vor allem bei Fans des FC Bayern München für Freudensprünge, bei den etablierten Sportsendern hingegen eher für Sorgenfalten sorgen dürfte. Denn der deutsche Fußball-Branchenführer startet bei Entertain TV, der IPTV-Plattform des Trikotsponsors Telekom, seinen eigenen, linearen Fernsehsender.