Fußball-TV: Bayern München plant eigenen Fernsehsender

Im Internet und den sozialen Medien sind die Klubs der Fußball-Bundesliga bereits stark vertreten, nun soll auch das Fernsehen erobert werden. So will der Branchenführer Bayern München schon bald einen eigenen TV-Sender starten.



König Fußball ist im Fernsehen bereits omnipräsent und für die übertragenden Fernsehsender in Sachen Quote eine Goldgrube. Und auch wenn die Vereine aufgrund der TV-Erlöse massiv von den Sendern profitieren, könnten diese bald in Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen und Privaten treten. Denn wie die "TZ" berichtet, steht der erste klubeigene Fernsehkanal unmittelbar vor dem Start, den Anfang will der FC Bayern München machen.