Facebook fragt Finanzdaten von Nutzern bei Banken an

Das Online-Netzwerk Facebook hat einem Zeitungsbericht nach bei mehreren US-Großbanken Finanzdaten von Nutzern angefragt.



Hintergrundfür die Anfrage seien geplante neue Services, mit denen der Konzern Bankdienstleistungen übernehmen und seine Plattform stärker zu einem Online-Handelsplatz ausbauen könnte, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf Insider.