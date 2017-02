Fake News: SPD will Facebook zu schnellerem Löschen zwingen

Im Kampf gegen Falschnachrichten sieht die Politik das Vorgehen der sozialen Netzwerke kritisch. Die SPD will nun mit konkreten Maßnahmen Facebook und Co. zu einem schnelleren Handeln zwingen.



Hass, Hetze, Falschnachrichten: Das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke haben in jüngster Vergangenheit vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt. Vor allem die Politik sieht das Verhalten von Facebook und Co. beim Löschen und Markieren von entsprechenden Meldungen kritisch. Zumal die Angst vor einem Einfluss von Fake News bei der kommenden Bundestagswahl wächst. Nun will die SPD ein schnelleres Handeln der Netzwerke erzwingen, wie "Der Spiegel" am Montag berichtet.