Film- und Medienstiftung NRW: 1,8 Mio Euro für 17 Projekte

Die Film- und Medienstiftung NRW will 17 Projekte mit insgesamt 1,8 Millionen Euro fördern. Das beschloss die Stiftung auf ihrer 158. Sitzung am Donnerstag in Düsseldorf, welche auch die letzte des Jahres 2016 war. Die Förderung geht in fiktive Filme, Dokumentarfilme, an Drehbuchautoren, den Verleih und der Kinomodernisierung.