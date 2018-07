Finals der Techniker Beach Tour jede Woche bei ProSieben Maxx

Diesen Sonntag geht die Techniker Beach Tour bei ProSieben Maxx in eine neue Runde. Unter anderem wird auch Olympiasiegerin Kira Walkenhorst sich am Ostseestrand ihr Können beweisen.



Jeden Sonntag eine neue Location: Ab diesem Sonntag geht es nach Abstechern nach Dresden und Münster an die Ostsee. Dieses Wochenende messen sich die Beach-Volleyballer in Kühlungsborn, danach in St. Peter Ording, Leipzig, Zinnowitz und Anfang September im Rahmen der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand. ProSieben Maxx ist jeweil live am (Beachvolley-)Ball.