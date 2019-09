First Ladies: WDR verleiht neuen Kabarettistinnenpreis

Der Westdeutsche Rundfunk ruft mit dem Preis "First Ladies" eine neue Auszeichnung für herausragende Kabarettistinnen und Comediennes ins Leben.



Am 5. November werden in Oberhausen erstmals Künstlerinnen geehrt, die sich in der deutschsprachigen Kabarett- und Comedy-Szene einen Namen gemacht haben, als Newcomerinnen erfolgreich durchgestartet sind oder durch ihr besonderes gesellschaftliches Engagement Zeichen gesetzt haben. Moderatorin ist Gerburg Jahnke, die seit Jahren Frauen in der Kabarettszene fördert.