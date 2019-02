Fox mit neuem Logo und Nat Geo Wild mit neuem Namen gleich dazu

Wie heißt es doch so schön: Alles neu macht der Februar. Diesem nicht ganz exakten Sprichwort bleibt auch die Fox Network Group treu - zumindest in Bezug auf zwei ihrer Kanäle.



Zum heutigen 1. Februar bekommen gleich zwei Sender der Fox Networks Group einen neuen Anstrich verpasst. Fox dabei nimmt dabei eher nur marginale Änderungen am angestammten Erscheinungsbild vor, indem durch das Entfernen der Schattierungen von 3D- auf das etwas traditionellere 2D-Format gesetzt sowie das Orange intensiviert wird.