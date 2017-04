Freenet TV: Vier neue Sender für Connect

Die Programm-Auswahl bei Freenet TV wächst weiter an. Gleich vier weitere Sender können künftig über das IPTV-Zusatzangebot Connect gesehen werden. Auch Radiohörer kommen bald mit DVB-T2-Receivern auf ihre Kosten.



Wer über DVB-T2 HD auch Privatsender sehen will, kommt an Freenet TV nicht vorbei. 20 HD-Sender werden unter diesem Logo vermarktet, für noch mehr Auswahl soll das Zusatzangebot Freenet TV Connect sorgen. Der über Internet und Smart TV nutzbare Dienst wird nun um vier weitere Sender erweitert, wie Freenet TV am Freitag bekannt gab.