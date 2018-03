Freenet TV setzt auf Multi-Empfang

Das Angebot von Freenet TV kann man künftig über Satellit und Antenne empfangen. Warum kann beides aber auch gleichzeitig in einem Fernseher sinnvoll sein?



Freenet TV überraschte jüngst mit den Plänen, den Kunden neben DVB-T2 auch den Empfang via Satellit anzubieten. Aber Marketing Director Jörg Brühl geht bei der Präsentation von Freenet TV noch einen Schritt weiter. Man könne nicht nur in Echtzeit zwischen den beiden Emofangswegen wechseln. Künftig soll es möglich sein, auch beide Empfangswege gleichzeitig bei Freenet TV zu nutzen, erklärt er.