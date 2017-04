Fuba bringt neue Kompakt-HDTV-Kopfstellen

Mit zwei neuen HDTV-Kompakt-Kopfstellen erweitert Fuba seine Kopfstellenserie. Die Fuba OKK 2080 C und die OKK 2080 T wandeln jeweils die Signale von acht Satelliten-Transpondern in DVB-C bzw. DVB-T um.



Kompakt-HDTV-Kopfstellen vereinen modernste Funktionen mit montagefreundlicher und damit auch kostensparender Konstruktion. Die Programmierung läuft dabei einfach via Laptop oder PC. Zudem sind die Kopfstellen mit den gängigsten deutschsprachigen Sendern vorprogrammiert, informierte der Hersteller am Montag.



Die Kopfstellen bieten die Möglichkeit, in den Transportstrom einzugreifen und so Programme zu löschen, NIT/ONID-Daten anzupassen oder eine Programmzuordnung über die LCN-Funktion zu realisieren. Auch können neue TS-IDs oder S-IDs über die Remapping-Funktion vergeben werden.