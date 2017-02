Für Bundestagswahl: ZDF startet Faktencheck gegen Fake News

Auch in diesem Jahr bereitet das ZDF die im September anstehende Bundestag mit einem Faktencheck vor, bei dem Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden.



Das ZDF führt vor der Bundestagswahl am 24. September wieder einen Faktencheck ein. Ab Mai solle ein Recherche-Team Meldungen in sozialen Netzwerken und Politikeraussagen prüfen, teilte das ZDF mit. "Damit sich die Wähler fair entscheiden können, müssen sie wissen, welche Information richtig ist und welche falsch", erklärte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Meldungen zu diesem Thema

ZDF will "Mona Lisa" absetzen

Urteil: Kein Komplett-Verbot von Böhmermanns "Schmähkritik"

ZDF bringt "The Coroner" ins deutsche TV



Bereits vor der Bundestagswahl 2013 und vor der Europawahl 2014 bot das ZDF einen Faktencheck an. Diesmal heißt das Projekt, das Aussagen auf Wahrheit prüft, #ZDFcheck17 heißen. Die Redakteure aus verschiedenen Fachbereichen sollen in der ZDF-Nachrichtenredaktion sitzen und den Online- und Social-Media-Angeboten des ZDF zuarbeiten.



Das ZDF gehört auch zu dem internationalen Recherche-Netzwerk "First Draft Coalition". An einer Initiative von Facebook zur Bekämpfung von gefälschten Nachrichten beteiligt sich das ZDF hingegen nicht.