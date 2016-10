Für Olympia 2018: Eurosport holt Hannawald als Experte

Eurosport gibt sein Team für die Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 bekannt, für die sich Eurosport-Mutter Discovery die Rechte gesichert hat. Mit dabei sind die Skisprung-Idole Sven Hannawald und Martin Schmitt.



Das Kommentatoren- und Experten-Team für die Olympischen Winterspiele 2018 bei Eurosport wächst. Eurosport-Mutter Discovery hatte die übertragungsrechte dafür überraschend ARD und ZDF weggeschnappt. Wie der Sender bekannt gab, konnten Skisprung-Legenden Sven Hannawald und Martin Schmitt verpflichtet werden. Hannawald wird bereits in der Wintersaison 2016/2017 als Experte und Co-Kommentator zu sehen sein.