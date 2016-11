Funk bringt finnische Erfolgsserie nach Deutschland

"LoveMilla" ist eine gefeierte Webserie aus Finnland. Puls hat die Serie jetzt ins Deutsche übertragen und dem Content-Netzwerk Funk zur Verfügung gestellt.



Beim öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk Funk gibt es jetzt die finnische Erfolgsserie "LoveMilla". Der Jugendkanal des Bayerischen Rundfunks Puls hat die Serie synchronisiert und die Erlebniswelt rund um die Serie in den sozialen Netzwerken produziert.