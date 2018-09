Funk startet Rap-Specials zum Tag der Deutschen Einheit

Pünktlich zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober startet Funk das neue Format "Einigkeit & Rap & Freiheit". Auf dem Kanal beschäftigt sich Hubertus Koch künstlerisch mit Deutschrap, dem Heimatbegriff und der gesellschaftlichen Verantwortung jedes Einzelnen.





Gleichzeitig bringt das Format "Germania" ein dreiteiliges Special. In "Germania Ost" berichten Rapperinnen und Rapper wie es sich anfühlt, von einem auf den anderen Tag in einem anderen Land zu leben und wie sich ihre deutsche Identität verändert hat.