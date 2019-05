Fusionieren bald die ARD- und ZDF-Mediathek?

Ein spannender Gedanke: Die Angebote von ARD und ZDF aus einer gemeinsamen Mediathek beziehen?! "Da können wir uns viel vorstellen", sagt ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm.



Im Medienmagazin "journalist", welches über den Deutschen Journalisten Verband herausgegeben wird spricht sich Wilhelm dafür aus, die Mediatheken von ARD und ZDF zu vernetzen.