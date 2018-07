Fußball-WM in Russland: ARD zeigt Viertelfinals

Nachdem sich England und Schweden gestern in den letzten Achtelfinal-Begegnungen der Weltmeisterschaft in Russland durchsetzen konnten, zeigt das Erste ab Samstag die Runde der letzten Acht.



Am Samstag, 7. Juli, ist es endlich soweit: Nach wenigen Tagen der Regeneration bestreiten die acht im Turnier verbliebenen Mannschaft die Viertelfinal-Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2018. Schon die Achtelfinal-Begegnungen hatten fast 50% der Fernsehzuschauer binden können, nicht weniger ist für die immer enger werdenden Endrunden zu erwarten.