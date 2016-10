Fußball und Spitzensport: Sport1 mit soliden Quoten

Der Sportsender Sport1 hat im Free-TV im September einen Marktanteil von 1,6 Prozent in der Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre erzielt und lag damit auf dem Level des Vorjahresmonats.



Vor allem die UEFA Europa League und deutscher Spitzensport zogen die Zuschauer zum Sportsender. Am 1. Spieltag der UEFA Europa League übertrug Sport1 am 15. September den 1:0-Auswärtssieg des FC Schalke 04 bei OGC Nizza mit durchschnittlich 1,8 Mio. Zuschauern.



Am 2. Spieltag verfolgten am vergangenen Donnerstag im Schnitt 1,5 Mio. Zuschauer den 3:1-Erfolg der "Knappen" gegen RB Salzburg. Auch "Der Volkswagen Doppelpass", die Montagspiele der 2. Bundesliga und die weiteren Bundesliga-Formate auf Sport1 sorgten in den vergangenen vier Wochen für gute Quoten.