Gaby Hauptmann bekommt eine Talkshow im SWR

Die Schriftstellerin und Journalistin Gaby Hauptmann (61) bekommt im SWR Fernsehen eine eigene Sendung. Schauplatz ist eine ehemalige Stiftskirche am Bodensee.



Die Talkshow soll im Frühjahr starten und voraussichtlich den Titel "Talk am See mit Gaby Hauptmann" bekommen, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Die Sendung soll jeweils am späteren Samstagabend (22.15 Uhr) ausgestrahlt werden. Gedreht wird in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Die wöchentlichen Sendungen werden jeweils am Vortag aufgezeichnet, die erste Folge soll am 27. April zu sehen sein.