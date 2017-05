"Game of Thrones": HBO plant Spin-offs

Das Ende der Hit-Serie "Game of Thrones" ist absehbar. Für die Zeit danach arbeitet HBO bereits bereits an diversen Spin-off-Möglichkeiten.



Die achte Staffel wird für "Game of Thrones" die letzte sein. Damit geht 2018 die Fantasy-Serie bei HBO zu Ende,was den herben Verlust eines Quotengaranten bedeutet. Für die Zeit danach will also vorgesorgt sein. Deshalb hat HBO einem Bericht von "Variety" zufolge mit vier verschiedenen Autoren einen Vertrag abgeschlossen, um verschiedene Möglichkeiten für "Game of Thrones"-Spin-offs zu erörtern.