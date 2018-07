"Genial daneben - Das Quiz" startet

Die skurrile Rateshow "Genial daneben" bekommt einen täglichen Ableger. Der ist Teil eines neu gestalteten Vorabends bei Sat.1.



Das Comeback von "Genial daneben" im März 2017 hat unter Fans für großes Aufsehen gesorgt. Ab kommender Woche wagen Balder, von Sinnen und Co. nun sogar den Schritt ins Daily-Business. Die Vorabend-Show "Genial daneben - Das Quiz" steht in den Startlöchern.