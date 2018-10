Geplanter Verschleiß: Millionenstrafen für Apple und Samsung

Apple und Samsung müssen in Italien tief in die Tasche greifen. Der Grund: Die Konzerne sollen die Leistung ihrer Geräte gezielt runter gestuft haben.



Die italienische Kartellbehörde bittet Apple und Samsung zur Kasse. Die Institution will Beträge in Millionenhöhe von den Konzernen einsammeln. Dahinter steckt der Verdacht, dass Apple und Samsung ganz gezielt bei älteren Geräten die Leistung gedrosselt haben sollen, schreibt "Spiegel Online".