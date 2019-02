Gericht: 5G-Versteigerung rechtmäßig - Regeln noch unklar

Die Bundesnetzagentur darf die Frequenzen für das ultraschnelle 5G-Mobilfunknetz grundsätzlich über eine Versteigerung vergeben. Über die Regeln wird jedoch später entschieden, denn nun stellt auch die Telekom einen Eilantrag vor der 5G-Auktion.



Die Frequenzvergabe über eine Versteigerung sei rechtmäßig, teilte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag mit und hat damit eine Klage des Netzbetreibers Telefónica Deutschland abgewiesen. Über die Klagen von Telefónica und anderen Mobilfunkfirmen gegen die von der Netzagentur festgelegten Regeln für die Versteigerung hat das Gericht aber noch nicht entschieden.



Telefónica hatte vor Gericht moniert, dass die Netzagentur Frequenzen in die Versteigerung einbeziehe, die noch bis 2025 zur Nutzung zugeteilt seien und deshalb derzeit gar nicht zur Verfügung stünden. Das Unternehmen hatte zudem beklagt, dass bestimmte für die lokale und regionale Nutzung vorgesehene Frequenzen nicht versteigert werden. Das Verwaltungsgericht entschied aber, dass die Bundesnetzagentur die Grenzen ihres Beurteilungsspielraums nicht überschritten habe. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.