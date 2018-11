Gericht: Telekom Stream On verstößt gegen Netzneutralität

Schlechte Nachrichten für die Telekom, wie das Verwaltungsgericht Köln am Dienstag bestätigte, verstößt Stream On gegen die Netzneutralität. Ob das Angebot nun sofort eingestellt werden muss?



Auch die Deutsche Telekom muss sich an das Gebot der Netzneutralität halten und den EU-Vorgaben zum Roaming folgen, das hat das Verwaltungsgericht Köln nun bestätigt. Der Gerichtsentscheidung war ein Bescheid der Bundesnetzangentur an die Deutsche Telekom vorausgegangen, wie golem.de berichtet.